Усик: С Фьюри придется как-то договориться

Александр Усик прокомментировал бой с Тайсоном Фьюри Фото — gettyimage Усик, #Тайсон Фьюри

Источник — sport.ua.

Чемпион WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) готов сразиться с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО).

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Об этом рассказал сам боксер.

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«Нам придется как-то договориться по этому вопросу. Спорт – это спорт, а бизнес – это бизнес. Для меня бокс – это просто спорт, а для тех, кто устроит бой – это спорт». большой бизнес. На ринге два боксера, их работа – боксировать. Остальные – это организаторы, спонсоры и многие другие факторы, которые необходимо учитывать. сказал Усик.