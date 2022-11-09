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Бокс

Усик: Западные политики, поддерживающие путина — карманные муртады

Украинец рассказал о вере в победу Украины в войне с россией #Александр Усик

Источник – Interia.

Все западные политики, поддерживающие президента России (террористического государства) Владимира Путина — это его карманные муртады.

Об этом заявил украинский боксер Александр Усик.

< "Украина победит, даже не сомневайтесь. Я верю в Бога. Когда вы верите в Бога, вы верите в добро и его победу. Это не мы напали. Это на нас напало. Бог справедлив и защищает тех, кто прав".

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«Все западные политики, поддерживающие путина — это его карманные муртады, просто купленные им» , — сказал Усик.

Напомним, Усик сохранил первую позицию в рейтинге P4P от DAZN.

Источник: champion.com.ua

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