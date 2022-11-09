Бокс
Усик: Западные политики, поддерживающие путина — карманные муртады
Украинец рассказал о вере в победу Украины в войне с россией #Александр Усик
Источник – Interia.
Все западные политики, поддерживающие президента России (террористического государства) Владимира Путина — это его карманные муртады.
Об этом заявил украинский боксер Александр Усик.
< "Украина победит, даже не сомневайтесь. Я верю в Бога. Когда вы верите в Бога, вы верите в добро и его победу. Это не мы напали. Это на нас напало. Бог справедлив и защищает тех, кто прав".
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«Все западные политики, поддерживающие путина — это его карманные муртады, просто купленные им» , — сказал Усик.
Напомним, Усик сохранил первую позицию в рейтинге P4P от DAZN.