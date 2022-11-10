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Бокс

Беленюк: Не очень понимаю Ломаченко

#Жан Беленюк, #Василий Ломаченко

Источник – Чемпион.

Олимпийский чемпион и Жан Беленюк оценил эксчемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко.

Об этом рассказал сам борец в эфир канала Бомбардир.

«Честно говоря , не очень его понимаю. Не знаю, что комментировать. Я не смотрел его бой.

Его риторика с определенными публикациями, что он был терробороне – логики там найти я не смог», — сказал Беленюк.< /p>

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Источник: champion.com.ua

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