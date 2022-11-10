Бокс
Беленюк: Не очень понимаю Ломаченко
#Жан Беленюк, #Василий Ломаченко
Источник – Чемпион.
Олимпийский чемпион и Жан Беленюк оценил эксчемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко.
Об этом рассказал сам борец в эфир канала Бомбардир.
«Честно говоря , не очень его понимаю. Не знаю, что комментировать. Я не смотрел его бой.
Его риторика с определенными публикациями, что он был терробороне – логики там найти я не смог», — сказал Беленюк.< /p>
- Эволюция Ломаченко: стал украинцем или остался малороссом