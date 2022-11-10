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Бокс

Красюк: Рабочей датой для боя Усик – Фьюри является 18 февраля

Промоутер Усика рассказал о возможном бое с Тайсоном Фюри Источник — Чемпион.

Чемпион WBO, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) проведет бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО) в начале следующего года.

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

«У нас сейчас есть рабочие даты. Это промежуток времени с 18 февраля по 4 марта. Это три уикенда. 18, 25 февраля и 4 марта. В любую из этих суббот может состояться поединок. Пока рабочей датой является 18-е число, но финально мы утвердимся после поединка 3 декабря», — сказал Красюк.

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Источник: champion.com.ua

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