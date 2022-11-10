Рой Джонс готов стать тренером Джошуа

Легендарный американский боксер Рой Джонс-младший может стать тренером бывшего объединенного чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа.

Об этом рассказал сам боксер.

«Джошуа не хочет себя ограничивать. Он придет, чтобы поговорить со мной, поэтому я буду одним из тех, кто пообщается с ним. Посмотрим, что произойдет.

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Мы недавно разговаривали, поэтому пообщаемся еще. Он придет в мой зал, и мы посмотрим, что можем сделать. Если все сложится как надо, то так тому и быть . Если нет, то он может найти тренера лучше», — сказал Джонс.

Напомним, Джошуа верит в бой с Фюри.