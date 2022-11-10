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Руис подрается с Уайлдером за статус обязательного претендента на пояс WBC
Боксеры должны определить дату поединка Фото — gettyimages #Энди Руис Уайлдер
Источник — tribuna.com.
Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал бой между Энди Руисом (35-2, 22 КО) и Деонтеем Вайлдером (43-2-1, 42 КО) за статус обязательного претендента на титул в супертяжелом весе .
Объявлено это было на конгрессе совета в мексиканском Акапулько.
Следующим шагом будет определение даты и место проведения поединка.
Титулом владеет Тайсон Фьюри, который в декабре сразится против Дерека Чисоры.
Напомним, Руис уверен в своей победе над Уайлдером.