Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Бокс

Руис подрается с Уайлдером за статус обязательного претендента на пояс WBC

Боксеры должны определить дату поединка Фото — gettyimages #Энди Руис Уайлдер

Источник — tribuna.com.

Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал бой между Энди Руисом (35-2, 22 КО) и Деонтеем Вайлдером (43-2-1, 42 КО) за статус обязательного претендента на титул в супертяжелом весе .

Объявлено это было на конгрессе совета в мексиканском Акапулько.

Следующим шагом будет определение даты и место проведения поединка.

Титулом владеет Тайсон Фьюри, который в декабре сразится против Дерека Чисоры.

Напомним, Руис уверен в своей победе над Уайлдером.

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс