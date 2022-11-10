Руис подрается с Уайлдером за статус обязательного претендента на пояс WBC

Боксеры должны определить дату поединка Фото — gettyimages #Энди Руис Уайлдер

Источник — tribuna.com.

Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал бой между Энди Руисом (35-2, 22 КО) и Деонтеем Вайлдером (43-2-1, 42 КО) за статус обязательного претендента на титул в супертяжелом весе .

Объявлено это было на конгрессе совета в мексиканском Акапулько.

Следующим шагом будет определение даты и место проведения поединка.

Титулом владеет Тайсон Фьюри, который в декабре сразится против Дерека Чисоры.

Напомним, Руис уверен в своей победе над Уайлдером.