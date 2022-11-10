Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Бокс

Шелестюк: У нас была дата 17 декабря, но Елеусинов отказался

Тарас Шелестюк прокомментировал срыв боя против Данияра Елеусинова Источник — Чемпион.

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) объяснил срыв боя с чемпионом IBO Данияром Елеусиновым (11-0, 6 КО).

Об этом рассказал сам боксер в Twitter.

«У меня есть новости по поводу моего боя против Елеусинова.

Мы начали переговоры, и у нас была дата 17 декабря в Алматы, Казахстан.< /p>

Но Даниар Елеусинов отказался от боя. И после этого он говорит, что никто не хочет с ним боксировать», — написал Шелестюк.

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс