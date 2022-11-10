Шелестюк: У нас была дата 17 декабря, но Елеусинов отказался

Тарас Шелестюк прокомментировал срыв боя против Данияра Елеусинова Источник — Чемпион.

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) объяснил срыв боя с чемпионом IBO Данияром Елеусиновым (11-0, 6 КО).

Об этом рассказал сам боксер в Twitter.

«У меня есть новости по поводу моего боя против Елеусинова.

Мы начали переговоры, и у нас была дата 17 декабря в Алматы, Казахстан.< /p>

Но Даниар Елеусинов отказался от боя. И после этого он говорит, что никто не хочет с ним боксировать», — написал Шелестюк.