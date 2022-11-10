Усик сохранил свою позицию в рейтинге лучших боксеров мира

ESPN представило обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. ## Усик Источник — espn.com.

Повелитель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик сохранил четвертую позицию в списке в обновленном рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории.< /p>

Об этом сообщает ESPN.

Лидирует в рейтинге Теренс Кроуфорд, а в тройку также входят Наоя Иноуэ и Эррол Спенс.

Василий Ломаченко опустился на одну позицию и занимает десятое место.

Рейтинг P4P от ESPN:

1 (1). Теренс Кроуфорд 2(2). Наоя Иноуэ 3 (3). Эррол Спенс 4 (4). Александр Усик 5 (5). Сауль Альварес 6 (6). Тайсон Фьюри 7 (7). Артур Бетербиев 8 (8). Дмитрий Бивол 9 (10). Шакур Стивенсон 10 (9). Василий Ломаченко