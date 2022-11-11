Джонс: Фьюри – номер 1 в рейтинге р4р

Рой Джонс прокомментировал рейтинг лучших боксеров мира Фото — gettyimages #День Тайсон Фьюри Источник — tribuna.com.

Бывший чемпион мира Рой Джонс назвал свой рейтинг лучших боксеров мира прямо сейчас.

Об этом рассказал сам боксер.

«Действительно трудно назвать, но прямо сейчас это Фюри. Он должен быть номером 1, затем Кроуфорд, Усик, вероятно, номер 3, Бивол — номер 4. А номер 5 — не знаю», — сказал Джонс. >

Раньше Усик сохранил свою позицию в рейтинге лучших боксеров мира