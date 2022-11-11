Красюк: Дюбуа – первый в очереди обязательный претендент на пояс Усика

Александр Красюк рассказал об обязательных претендентах на пояса Александра Усика Источник — tribuna.com.

Чемпион WBA World в супертяжелом весе Даниэл Дюбуа (18-1, 17 КО) является первым обязательным претендентом на бой против обладателя поясов WBO, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13) КО).

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

«У нас есть 3 пояса – WBA, IBF и WBO. По каждому из них практически уже определен обязательно Однако у нас есть определенная календарная очередность.

В зависимости от того, как пояса были завоеваны или в какой очередности проводили защиту предыдущие владельцы поясов, точно в такой же очередности должна продолжаться обязательная защита этих поясов.

Поэтому у нас первый в очереди WBA – Дюбуа, промоутером которого является Фрэнк Уоррен, Queensberry Promotions.То есть человек, который ведет дела еще и Тайсона Фьюри.

Потом идет IBF – Это Хргович, дела которого ведет Калле Зауэрленд еще с кем-то, ранее с Эдди Хирном работали, третий – это Джо Джойс, который является временным чемпионом WBO, его делами также занимается Фрэн. к Уоррен.

Вот как выглядит корзина обязательных претендентов. Но самый обязательный претендент — это Тайсон Фьюри, поскольку у него 4-й пояс, который нам нужен», — сказал Красюк.