Красюк: Если поединок с Фьюри не состоится, у нас есть план.

Фото — gettyimages #Александр Красюк, #Александр Усик, #Тайсон Источник

Источник — tribuna.com.

Чемпион WBO, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) имеет план В на случай, если поединок с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри не состоится.

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

«Есть план В, план С. Мы ведем переговоры также с Ближним Востоком, у нас есть определенные опции. Условия этих переговоров именно так и звучат, что если здесь форс-мажор у нас происходит, то мы занимаемся организацией поединка уже в других условиях и, по всей вероятности, с другими участниками.

Это уже все альтернативы.Для нас важен именно поединок за абсолютного чемпиона мира. другое – это уже будут компромиссы.

Конечно, мы имеем план B, план С. Мы уже над ними работаем, но мы работаем действительно в режиме альтернативных вариантов, поскольку весь акцент у нас стоит на абсолютном чемпионстве мира. Вполне возможно, что этот поединок имеет шанс стать историческим», — сказал Красюк.