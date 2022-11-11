Красюк: Усик и Фьюри получили едва ли не самое выгодное предложение, которое может сейчас существовать в мире

Александр Красюк рассказал, что может помешать проведению поединка Усик — Фьюри. #Александр Красюк, #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Источник — Чемпион.

Чемпион WBO, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) и обладатель пояса WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО) получили самые выгодные предложения по бою, какие только могут существовать.

Об этом рассказал промоутер Александр Красюк.

«Что может помешать? Начну с Усика. С его стороны, пока мы имеем полное согласие на этот поединок, полное понимание сроков подготовки. Наверное, как всегда, как в любом тренировочном лагере, могут быть травмы, которые могут отодвинуть дату поединка. Но мы знаем профессионализм, с которым подходит команда к подготовке, поэтому травмы – их вероятность не столь высока.

Относительно Фюри. Здесь может быть гораздо больше аргументов. Во-первых, Тайсон может уйти на пенсию. Он уже ходил раза три-четыре. Во-вторых, так же может получить травму. Но травма Тайсона – это не только тренировочный лагерь, но и поединок с Чисорой. В-третьих, Фюри может упрямиться и говорить о каких-то невыполнимых финансовых амбициях, которые невозможно будет выполнить. Тем самым будет уходить от поединка с Усиком. Пока что предложения, которые получили и Усик, и Фюри – это едва ли не самое выгодное предложение, которое может сейчас существовать в мире, не только бокса. Поэтому с объективной точки зрения этого произойти не должно. Если что-то будет происходить – это будет чистая субъективность», — сказал Красюк.