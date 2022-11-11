Представители Ломаченко и Хейни ведут переговоры об организации боя

Украинский боксер может подраться за пояса WBA, WBC, IBF и WBO

Бывший обладатель титулов в трех весовых категориях Василий Ломаченко в своем следующем бою должен встретиться с абсолютным чемпионом легкого дивизиона Дэвином Хейни.

< span lang="UK">Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон со ссылкой на источники в промоутерской компании Top Rank, представляющей интересы обоих боксеров.

Пока команды будущих соперников ведут переговоры об организации поединка.

На кону предстоящего боя будут стоять пояса WBA, WBC, IBF и WBO, которыми владеет Хейни, и соответственно статус абсолютного чемпиона.

Раньше стало известно, какой гонорар Ломаченко заработал за бой с Ортисом. >