Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Бокс

Представители Ломаченко и Хейни ведут переговоры об организации боя

Украинский боксер может подраться за пояса WBA, WBC, IBF и WBO

Бывший обладатель титулов в трех весовых категориях Василий Ломаченко в своем следующем бою должен встретиться с абсолютным чемпионом легкого дивизиона Дэвином Хейни.

< span lang="UK">Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон со ссылкой на источники в промоутерской компании Top Rank, представляющей интересы обоих боксеров.

Пока команды будущих соперников ведут переговоры об организации поединка.

На кону предстоящего боя будут стоять пояса WBA, WBC, IBF и WBO, которыми владеет Хейни, и соответственно статус абсолютного чемпиона.

Раньше стало известно, какой гонорар Ломаченко заработал за бой с Ортисом. >

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс