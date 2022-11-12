Гирн: Хейни не может проиграть Ломаченко

Эксчемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) будет тяжело в бою с абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (29-0, 15 КО).

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«Я знаю, что в соглашении Хейни минимум есть бой с Ломаченко.Для него сейчас удобное время, чтобы подраться с Василием.Я не говорю, что это будет легкое сражение, но сейчас Хейни будет в разы проще, чем несколько лет назад.Это по-настоящему отличный поединок для него. По-моему, Хейни не может проиграть Ломаченко».