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Бокс

Гирн: Хейни не может проиграть Ломаченко

Эксчемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) будет тяжело в бою с абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (29-0, 15 КО).

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«Я знаю, что в соглашении Хейни минимум есть бой с Ломаченко.Для него сейчас удобное время, чтобы подраться с Василием.Я не говорю, что это будет легкое сражение, но сейчас Хейни будет в разы проще, чем несколько лет назад.Это по-настоящему отличный поединок для него. По-моему, Хейни не может проиграть Ломаченко».

«Пусть выиграет, а затем переходит в первый полусредний дивизион, если только Райан Гарсия или Джервонта не останутся в легком», — сказал Хирн.

Источник: champion.com.ua

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