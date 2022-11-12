Менеджер Уайлдера сделал прогноз на бой Фьюри — Усик

Шелли Финкель поделился мнением о потенциальном поединке Тайсона Фюри и Александре Усике. Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Деонтей Вайлдер

Источник — isport.ua.

Повелитель пояса WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) победит чемпиона WBO, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО).

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Об этом рассказал менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Шелли Финкель в интервью YouTube-канала Frank Warren's Queensberry Promotions.

«Последний бой Уайлдера с Фьюри был Деонтей верит, что способен избить этого парня.

Наша цель — провести следующий бой, будь то Энди Руис или кто-то другой, никто не знает, что будет дальше. , что Фьюри победит Усика, но если он проиграет, то откроется другая возможность. Ты не знаешь, как все будет. Супертяжелый дивизион активен, и в нем много отличных бойцов, особенно из Великобритании», — сказал Финкель.

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