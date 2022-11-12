Промоутер назвал имена возможных соперников Джошуа

Эдди Гирн прокомментировал соперников Энтони Джошуа #Эдни Гирн Источник — boxingnews24.

Эксчемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа в следующем бою, который планируется на март 2023 года, может сразиться с победителем поединка между Диллианом Уайтом и Джермейном Франклином.

Об этом рассказал промоутер британца. Горн.

«Джошуа по-прежнему сконцентрирован, все еще голоден. Мы говорили о боях. Энди Руис здесь. Безусловно, Деонтей Уайлдер — это соперник для него. Люди говорят об Отто Валлине. Есть много хороших боев для Энтони.Честно говоря, он реально не заинтересован в линейном поединке, и дело не в том, что он не хочет проводить легкий бой, он не думает, что какой-нибудь поединок будет легким.

< Приближается бой Диллиана Вайта против Джермейна Франклина.Вероятно, победитель этого поединка - главный претендент на встречу с Джошуа в марте, но может произойти все что угодно.

Отто Валлин — опасный соперник. Возможно, бой с ним будет проще, чем с кем-то другим.У нас есть Хргович, Чжан Чжилей, все эти бойцы. Они опасны, это опасные бои. Мне кажется, Эй Джей смотрит на них и думает: «Опаснее, когда бой воспринимается как легкий. Я бы лучше сражался с Уайлдером, Уайтом или кем-то еще», — рассказал Гирн.