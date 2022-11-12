Уайт включил Усика в список желаемых соперников.

26 ноября Уайт проведет бой против Франклина #Диллиан Уайт

Источник — Boxing News 24.

Британский сверхтяжеловес Диллиан Уайт (28-3, 19 KO) определился со списком боксеров, с которым хочет провести бой.

Об этом он рассказал порталу Boxing News 24.

«Джермейн Франклин, а дальше Джошуа, Уайлдер, Фюри, Усик. И тогда я подраюсь со всеми, кто может сразиться в мою эпоху. Могу я выступать еще четыре года? Не знаю, надо посмотреть, как будет чувствовать мое тело. Я до сих пор молод, я по-прежнему хорошо чувствую себя. — сказал Уайт.