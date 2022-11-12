Усик: Херсон – это Украина. Крым – это Украина

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Гирн: Хейни не может проиграть Ломаченко
Эксчемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) будет тяжело в бою с...
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Уайт включил Усика в список желаемых соперников.
26 ноября Уайт проведет бой против Франклина #Диллиан Уайт Источник — Boxing News 24....
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Красюк: Дюбуа – первый в очереди обязательный претендент на пояс Усика
Александр Красюк рассказал об обязательных претендентах на пояса Александра Усика
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Джонс: Фьюри – номер 1 в рейтинге р4р
Рой Джонс прокомментировал рейтинг лучших боксеров мира Фото — gettyimages #День Тайсон Фьюри Источник...