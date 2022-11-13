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Бокс

Джошуа: Бой против Уайлдера точно состоится

Энтони Джошуа прокомментировал бой против Деонтея Уайлдера Фото #Деонтей Уайлдер

Источник — tribuna.com.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) готов сражаться против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО).

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Уайлдер сказал, что ему осталось выступать еще несколько лет. Возможно, он хочет добавить меня в свой «расстрельный список». Так что это бой, который точно произойдет. Сейчас Деонтей жаждет этого больше всего.

Уайлдер стал немного старше и хочет сделать последние годы своей карьеры успешными. Он хочет провести поединки против лучших бойцов сверхтяжелого дивизиона. Поэтому, уверен, что он захочет сразиться со мной», — сказал он. Джошуа.

Ранее сообщалось, что Руис подерется с Уайлдером за статус обязательного претендента на пояс WBC.

Источник: champion.com.ua

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