Бокс
Джошуа: Бой против Уайлдера точно состоится
Энтони Джошуа прокомментировал бой против Деонтея Уайлдера Фото #Деонтей Уайлдер
Источник — tribuna.com.
Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) готов сражаться против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО).
Об этом рассказал сам британский боксер.
«Уайлдер сказал, что ему осталось выступать еще несколько лет. Возможно, он хочет добавить меня в свой «расстрельный список». Так что это бой, который точно произойдет. Сейчас Деонтей жаждет этого больше всего.
Уайлдер стал немного старше и хочет сделать последние годы своей карьеры успешными. Он хочет провести поединки против лучших бойцов сверхтяжелого дивизиона. Поэтому, уверен, что он захочет сразиться со мной», — сказал он. Джошуа.
Ранее сообщалось, что Руис подерется с Уайлдером за статус обязательного претендента на пояс WBC.