Красюк: IBF будет иметь право санкционировать бой за абсолют

Промоутер украинца рассказал о возможном бое с Хрговичем #Александр Фьюри, #Филипп Хргович Источник

Источник — Tribuna.com.

IBF все еще может санкционировать бой за звание аобсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

< "Сегодня IBF назначили Филиппа Хрговича официальным претендентом на бой с Александром Усиком. Во-первых, это достаточно спорное решение, учитывая очередность обязательных защит (первым в списке является Дюбуа от WBA). Во-вторых, такой бой мог бы удалить мир от самого ожидаемого исторического противостояния за абсолютного чемпиона".

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«И все же не все так плохо: 1) пока не назначена дата торгов, IBF будет иметь право санкционировать бой за абсолюта, поскольку такой ранг поединка является приоритетным для всех 4 организаций; 2) команды Усика и соперника уже имеют даже предыдущую дату для такого поединка (18 февраля).

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«И напомню, что Усик в статусе официального претендента ожидал поединка с Джошуа более 2 лет», — сказал Красюк.

Напомним, рабочей датой для боя Усик — Фьюри является 18 февраля.