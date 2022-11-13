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Бокс

Уайт: Не хочу, чтобы Джошуа сошел с ума, ушел на пенсию и стал рэпером

#Энтони Джошуа, #Диллиан Вайт

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа в последнее время совершил несколько странных поступков.

О это заявил британский супертяжеловес Диллиан Уайт.

«Он странный парень. Вы можете разговаривать с ним, а он вроде бы отсутствует, выглядит невнимательным. В последнее время он сделал несколько странных поступков.

В этом, что он делает, нет последовательности. Он разыгрывает этот спектакль, делая вид хорошего мальчика, а затем вдруг Джошуа становится плохим парнем, читает рэп , говорит об ожесточенных гангстерах и так далее, но при этом называет себя хорошим. Нет никакой последовательности. Он всегда выглядел немного рассеянным.

Я надеюсь, что он останется в боксе, потому что хочу подраться с ним.Я хочу получить шанс на матч-реванш.Надеюсь, он останется жестким и в своем уме.Я не хочу, чтобы он сошел с ума, ушел на пенсе ю и стал рэпером или священником», — сказал Уайт.

Ранее промоутер назвал имена возможных соперников Джошуа.

Источник: champion.com.ua

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