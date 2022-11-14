Тренер Уайлдера призвал Усика отложить бой с Фьюри

Малик Скотт прокомментировал следующего соперника Александра Усика #Александр Усик, ##Александр Усик , #Деонтей Уайлдер

Источник — isport.ua.

Чемпиону WBO, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александру Усику (20-0, 13 КО) не нужно спешить с боем против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО).

Об этом рассказал Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

«Усика следует подождать с Фьюри и подождать нас. я с нами.Во-первых, совершенно непонятно, что собирается делать Фьюри.Он ничего не говорит.Во-вторых, я просто жаден.Мне нравится положение, в котором сейчас находится Деонтей — психологически, физически и духовно. > Сейчас Уайлдер очень опасен, и я хочу, чтобы Усик подрался с самым опасным бойцом в мире. В США никто не уважает Александра так, как я. Но я также знаю, что тренирую самого убийственного бойца в истории бокса», — рассказал Скотт .

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