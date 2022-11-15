Фьюри готов провести бой против Усика, но есть нюанс

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что пока не готов отказаться от боя за все пояса супертяжелого веса против украинца Александра Усика, однако сейчас он полностью сосредоточен на предстоящем бое против Дерека Чисоры.

«Если Усик готов и действительно хочет этого, то поединок между нами состоится. Но мне сперва нужно победить Чисору и обойтись без травм. Я не люблю загадывать на будущее, если у меня впереди соперник. Нельзя списывать его со счетов.

А бой с Усиком, скорее всего, пройдет в Саудовской Аравии», — приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Напомним, бой Фьюри — Чисоры пройдет 3 декабря.