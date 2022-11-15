Фьюри заявил, что не готов завершать карьеру без поединка против Джошуа

Британский боксер Тайсон Фьюри, который ранее заявлял о завершении карьеры, но вернулся в спорт, уверен, что должен выйти в ринг против соотечественника Энтони Джошуа.

Он отметил, что не может сейчас завершить карьеру, потому что ему нужен бой с Джошуа.

«Мы уже годами пытаемся организовать этот поединок. И этот бой хотят видеть болельщики, и я, как фанат бокса, сам хочу видеть такую битву.

Сейчас много новых боксеров появилось в супертяжелом дивизионе — Дюбуа, Джойс, тот же Усик ворвался на этот праздник.

Но будет просто бред, если мы с Джошуа не проведем бой между собой», — приводит слова Фьюри Sky Sports.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что осенью представители боксеров обсуждали бой, но в итоге не смогли договориться.