Фьюри назвал место боя с Усиком

Фюри прокомментировал бой с Усиком Фото — gettyimages Усик, #Тайсон Фьюри

Источник — boxingscene.com.

Бой между чемпионом WBO, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александру Усику (20-0, 13 КО) против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) вероятнее всего состоится в Саудовской Аравии.

Об этом рассказал британский боксер.

«Если есть возможность Усика заставить, и он действительно хочет этого боя, то он станет моим следующим соперником после Чисоры. Если я выиграю, и все будет хорошо, то я больше не рассматриваю никаких других вариантов, но вы не можете сосчитать своих цыплят, пока они не вылупятся. Если бой с Усиком произойдет, более чем вероятно, что это будет в Саудовской Аравии. Я пройду через него, а затем вернусь в Великобританию», — рассказал Фюри.