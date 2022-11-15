Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Бокс

Фьюри назвал место боя с Усиком

Фюри прокомментировал бой с Усиком Фото — gettyimages Усик, #Тайсон Фьюри

Источник — boxingscene.com.

Бой между чемпионом WBO, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александру Усику (20-0, 13 КО) против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) вероятнее всего состоится в Саудовской Аравии.

Об этом рассказал британский боксер.

«Если есть возможность Усика заставить, и он действительно хочет этого боя, то он станет моим следующим соперником после Чисоры. Если я выиграю, и все будет хорошо, то я больше не рассматриваю никаких других вариантов, но вы не можете сосчитать своих цыплят, пока они не вылупятся. Если бой с Усиком произойдет, более чем вероятно, что это будет в Саудовской Аравии. Я пройду через него, а затем вернусь в Великобританию», — рассказал Фюри.

Ранее тренер Уайлдера призвал Усика отложить бой с Фьюри.

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс