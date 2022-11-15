Бокс
Фьюри назвал условия боя с Уайлдером
Бой должен состояться в Великобритании Фото — getty'images #Тай , #Деонтей Уайлдер
Источник — tribuna.com.
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри готов к четвертому бою с эксчемпионом Деонтеем Уайлдером.
Об этом рассказал сам британский боксер.
» Сейчас Деонтей Уайлдер сразится против Энди Руиса в элиминаторе, чтобы потом подраться со мной.
Наш четвертый бой с Уайлдером получился бы замечательным, если бы мы провели его здесь, на Уэмбли, не так ли? Я ездил в Штаты уже трижды. Итак, если он хочет четвертого поединка, ему нужно прилететь сюда», — сказал Фюри.
Два поединка между Фюри и Уайлдером завершились победой. Тайсон, один – вничью.
Раньше тренер Уайлдера призвал Усика отложить бой с Фьюри.