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Бокс

Фьюри назвал условия боя с Уайлдером

Бой должен состояться в Великобритании Фото — getty'images #Тай , #Деонтей Уайлдер

Источник — tribuna.com.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри готов к четвертому бою с эксчемпионом Деонтеем Уайлдером.

Об этом рассказал сам британский боксер.

» Сейчас Деонтей Уайлдер сразится против Энди Руиса в элиминаторе, чтобы потом подраться со мной.

Наш четвертый бой с Уайлдером получился бы замечательным, если бы мы провели его здесь, на Уэмбли, не так ли? Я ездил в Штаты уже трижды. Итак, если он хочет четвертого поединка, ему нужно прилететь сюда», — сказал Фюри.

Два поединка между Фюри и Уайлдером завершились победой. Тайсон, один – вничью.

Раньше тренер Уайлдера призвал Усика отложить бой с Фьюри.

Источник: champion.com.ua

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