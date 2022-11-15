Фьюри: не завершу карьеру, пока не проведу бой с Джошуа

#Энтони Джошуа, #Тайсон Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри не собирается завершать карьеру, пока не дерется с соотечественником Энтони Джошуа.

Об этом заявил сам боксер.

«Я не думаю, что сейчас могу позволить себе завершить карьеру.Мне нужен бой с Энтони Джошуа.Мы годами пытались устроить этот поединок, этого хотят болельщики, это тот бой, который я как фанат бокса посмотрел бы.Поэтому я пока не завершаю карьеру. В какой-то период был трехглавый монстр: я, Уайлдер и Джошуа. Их избили, остался я. Потом появились новые люди, и меня спрашивают, могу ли избить того или иного из новых бойцов . Но если я не подраюсь с Джошуа, это будет полный фарс», — отметил Фьюри.

3 декабря Тайсон Фьюри встретится с Дереком Чисорой. Энтони Джошуа после поражения от Александра Усика в августе не выходил на ринг.

Ранее Фюри назвал условия боя с Уайлдером.