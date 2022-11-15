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Бокс

Как Кличко посетил госпиталь в Гамбурге с украинскими воинами

Источник — Чемпион.

Восемь лет назад Владимир Кличко в 5-м раунде в зрелищном бою нокаутировал болгарина Кубрата Пулева. Благодаря этой победе украинец стал первым боксером независимо от весовых категорий, который 13 раз подряд защищал титулы в объединительных боях (IBF, WBO).

В Болгарии поединок в прямой трансляции смотрели 1,8 миллиона телезрителей и это было самое рейтинговое спортивное событие на болгарском телевидении с 2007 года. Кубрат Пулев заработал за это сражение гонорар в 1,45 миллиона долларов. Украинец – в 4 раза больше. 

Для меня это был 14-й бой Владимира Кличко, на котором я работал. Но тогда мне запомнилось не только спортивное шоу. Накануне боя мне пришлось сопровождать Виталия Кличко в военный госпиталь Гамбурга, где в рамках программы помощи правительству ФРГ проходили реабилитацию раненые украинские воины.  По дороге в госпиталь мэр Киева расспрашивал детали о ребятах, в которые мы ехали.  

Инициатором этой встречи стала украинская диаспора в Германии, которая активно поддерживала раненых соотечественников. Виталий взял с собой подарки для ребят – комплекты красной формы Klitschko Team. Больше повезло Сергею, ранение которого позволяло  свободно передвигаться  – он получил ВИП-билет на бой Кличко-Пулев (после соответствующего разрешения докторов). На мое предложение пригласить на эту встречу пару ведущих украинских телеканалов, работавших в это время в Гамбурге, Виталий ответил отказом.  И даже фото с этой встречи не выставлял в соцсетях.

Во время встречи он рассказал ребятам историю, о которой не слышал. Когда он был вынужден из-за травм сделать паузу в своей профессиональной боксерской карьере. Деталями этой истории не следует делиться и сегодня. Скажу только, что Виталий меня удивил своей откровенностью и человечностью.

Максим Розенко, Чемпион

Источник: champion.com.ua

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