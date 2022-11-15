Каннело: Усик – отличный боксер, он прошел долгий путь

Сауль Альварес прокомментировал бой против Александра Усика Фото — gettyimages , #Александр Усик

Источник — boxingnews24.com.

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) готов выйти в ринг против чемпиона WBO, WBA, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) ).

Об этом рассказал сам мексиканский боксер.

«Каждый хотел бы сразиться со мной, это не удивительно. Усик — отличный боксер, он прошел долгий путь.

Я — тот, кто любит вызовы, а он любит испытывать опасность в ринге. Это то, что дает адреналин», — сказал Альварес.