Богачук: Ломаченко сидит на двух стульях

Сергей Богачук раскритиковал позицию Василия Ломаченко Фото — gettyimages Ломаченко

Источник — Чемпион.

Эксчемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) до сих пор не осудил россию за вторжение в Украину.

Об этом рассказал украинский боксер Сергей Богачук (21- 1, 21 КО) в интервью на Ютуб-канале Одной левой.

«Ломаченко критикуют за то, что у него много знакомых из России. У него и здесь друзей много, и там. Он хочет и с ними дружить, и с нашими. Ломаченко хочет, чтобы был мир. Когда началась война, здесь уже друзья или не друзья, но нужно конкретно определиться, как это сделал Усик.

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< >Я Усика, прежде всего, уважаю как человека. Само собой, как боксер, это понятно, но в первую очередь как человека. Когда все это началось, Усик конкретно определился, что он за Украину, что Крым – ; это Украина. Дал всем понять, что он за Украину, что это его дом, и он с Украиной до последнего. В этом плане он мужик.

А вот с Васей наоборот. То ли он не может определиться – я не понимаю эту ситуацию. Если бы я знал его поближе и общался с ним, то мог бы говорить больше. Тем не менее, он остается в Украине. Будь он за другую страну, то мог бы уехать и ничего не говорить. Как ни как, он выиграл две Олимпиады. Вася прославлял Украину долгое время. Единственная претензия к его словам, что мы брать». – сказал Богачук.