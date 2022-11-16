Как братья Кличко отказались от 5 миллионов долларов

В 1996 году Виталий и Владимир Кличко решили не подписывать контракт с одиозным промоутером Доном Кингом 16 ноября 1996 года Виталий и Владимир Кличко дебютировали на профессиональном ринге

Свою профессиональную боксерскую карьеру Виталий и Владимир Кличко начали в Европе. Осенью 1996 украинцы подписали контракт с расположенной в Гамбурге немецкой компанией Универсум Бокс Промоушн. Но еще за три месяца до этого по приглашению Дона Кинга посетили США и провели переговоры с наиболее известным промоутером в мире. Кинг как раз был на гребне волны в этом бизнесе. В “конюшне” Дона находились самые известные боксеры того времени, включая Майка Тайсона.

Почему Владимир Кличко достоин попадания в Международный зал боксерской славы

Но 20-летний Владимир Кличко был одним из претендентов на победу в Олимпийских играх в Атланте, а его старший брат Виталий за год до этого дошел до финала проходящего в Берлине чемпионата мира. Украинцы были настоящей жемчужиной боксерского трансферного рынка, так что желание Кинга подписать братьев выглядело вполне логичным. Дон пригласил Виталия и Владимира на боксерское шоу, проходившее в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, где главным боем был поединок Майка Тайсона с Брюсом Селдоном. Майк нокаутировал Брюса уже в первом раунде и заработал за 109 секунд боя гонорар в размере 15 миллионов долларов. Брюсу досталось 5 миллионов долларов. После шоу Дон Кинг пригласил украинцев к себе в гости, где и предложил подписать контракты.

Финансовые условия были удивительно привлекательными, — признавался в разговоре с Максимом Розенко Виталий Кличко. — Брату был предложен контракт на 5 миллионов долларов. Но, по-видимому, интуиция помогла нам принять правильное решение. Мы понимали, что Кинг, если ему это будет выгодно, не колеблясь пожертвует нашими боксерскими карьерами. У него был только один друг, который изображен на зеленой бумажке – его зовут Франклин. С человеческими же качествами у Дона всегда было не очень. Хотя нужно отдать должное его актерским способностям. Поэтому, зная способы работы Кинга, мы отказались от этих заманчивых предложений. После этого наши с Владимиром успехи в ринге почему-то не давали ему спокойно спать по ночам. По крайней мере, такое впечатление у меня сложилось.

Уже в 2003 году братья основали в США компанию K2 Promotion, а через четыре года в Германии компанию Klitschko Management Group (KMG), занимавшуюся организацией и промоушином их боев (К2 в США, KMG – в Европе). Начиная с этого периода украинцы за свои выступления в ринге и благодаря мощным рекламным контрактам заработали десятки миллионов долларов. И полностью избавились от зависимости от промоутеров, ведь сами обладали правами на собственные бои. В итоге братья Кличко стали настоящими мировыми легендами бокса и были включены в Международный зал спортивной славы. Но это еще не конец этой истории. В мае 2010 года экс-чемпион мира львов Андрей Котельник подписал 3-летний контракт на 6 боев с Доном Кингом. Дон даже прилетел в город Льва. Но в итоге Кинг организовал Котельнику лишь одно сражение с Девоном Александером, в котором украинца нагло осудили. После этого американский промоутер, к тому времени уже растративший львиную часть своего влияния на мировой профессиональный бокс, создается впечатление, просто забыл о существовании украинца. Свой последний бой 36-летний Котельник провел на Львов Арене в октябре 2014 года — уже после истечения срока контракта с Доном Кингом.

Максим Розенко, Чемпион