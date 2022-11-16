Как Кличко косил от тренировок. Малоизвестные факты из жизни чемпиона

Источник — Чемпион.

16 ноября 1996 года Владимир Кличко дебютировал на профессиональном ринге.

Максим Розенко вспомнил несколько малоизвестных , но от этого не менее увлекательных фактов из жизни нашей легенды мирового бокса.

Первый бой

Считается, что с боксом Владимир познакомился в 14 лет, когда поступил в школу-интернат спортивного профиля в Броварах (ныне Броварское высшее училище физической культуры). Но это не совсем так. В 13-летнем возрасте Володя пару месяцев посещал секцию бокса и даже принял участие в своем первом городском соревновании. Сопровождал его Виталий, который снабдил младшего брата экипировкой. Вова заполнил карточку участника, записал в ней свой вес и рост. И под пристальным наблюдением своего тренера-брата начал разминаться, готовясь к выходу в ринг. Но время шло, а Володю не вызывали. Соревнования пересекли свой экватор, но о Кличко-младшем организаторы, кажется, забыли. После двух с половиной часов разминки Вова начал выражать искреннее недовольство таким положением дел. Вместе с Виталием они подошли к судейскому столику, где судьи уже заполняли фамилии победителей и призеров на грамотах. Соревнования приближались к своему логическому завершению. — А как же Владимир Кличко? – хором спросили Володя с Виталием.

— Так нет соперника в его весе, — разочаровали в судейской коллегии.

— И что ему теперь делать? — не сдавался Виталий.

Поразмыслив, судьи предложили Володе боксировать в другой, меньшей весовой категории. Нужно сказать, что Вова провел отличное для новичка бой, выиграл его по очкам и благодаря этой единственной победе стал чемпионом города среди юношей.

После этой победы Володя на время завязал с боксом. Более того, он принял для себя жесткое решение, что не последует за братом в «большой спорт» (Виталий к тому времени уже серьезно занимался кикбоксингом). После восьмого класса Вова решил поступать в медицинский техникум, видел себя в будущем фельдшером. Родители решение одобрили. Папа намекнул, что раз Виталий уже выбрал для себя спорт, то неплохо бы младшему сыну продолжить военную династию. ведь врачом можно быть и военным. Но в приемной комиссии у Володи отказались принимать документы из-за возраста. Поступать на фельдшерское отделение можно было с 15 лет. Вова пошел в школу в шестилетнем возрасте. 14-летнему подростку было предложено подать документы на медбрата. Но у парня заиграло самолюбие, и он от контрпредложения отказался. Через пару дней было принято решение, что Кличко-младшего отнесут в школу-интернат спортивного профиля. Причем сначала с зачислением возникли проблемы – Вова чем-то не понравился руководству Броварского училища физической культуры. Но в итоге Володю все же засчитали. Кстати, вместе с ним учился и Сергей Дзинзирук, который также стал чемпионом мира среди профессионалов. Бутылка кефира, полбатона 20

Сейчас в это трудно поверить, но первое время в интернате Владимир не проявлял особой усердия на тренировках и поражал только своими габаритами.

«Вот представьте: мне 14 лет, — вспоминал он первые годы своего «интернатского» прошлого. — Тренировки дважды в день. А мне хочется пойти погулять, приготовиться к очередной ночной вылазке в лес, где мы с друзьями разводили костер, пекли картошку, а Какие могут быть тренировки!И у кого в таком возрасте есть желание бегать кроссы по 5-6 километров и работать в зале на снос?Недалеко от лесной тропы, по которой проходил маршрут кросса, находился продуктовый магазин. там знали в лицо… Забегал туда, покупал батон, бутылку кефира и возвращал обратно в лес, где удобно устраивался за широким деревом… Как-то меня там застал Александр Полищук, под руководством которого занимался… Он пообещал: если такое еще раз повторится, это будет мой последний день занятий.Впрочем, это еще звучало неоднократно.Я даже иногда прибегал к маленьким уловкам.Например, искусственной болезни.Для того чтобы поднять температуру, съедал на голодный желудок кусочек сахара с двумя капельками спиртового раствора. ну йода. Это обеспечивало температуру тела под 38 градусов. Тренеру не оставалось ничего другого, как бессильно разводить руками…».

Сейчас, зная, с каким упорством Владимир занимался в тренировочном лагере, готовясь к чемпионским боям, в такие откровения поверить непросто. Правда, и 30 лет назад в канун соревнований Володя превращался, начиная работать добросовестно. И довольно легко выигрывал юношеские турниры, нередко заканчивая бой при явном преимуществе уже к третьему раунду. ru/wp-content/uploads/box/22cca8146f9361b7f409fceec073d1eaa7.jpg» />

Уважительным военком

В 2014 году офицер запаса Владимир Кличко признался, что не получал повестку в военкомат, но если она придет, он собирается исполнить свой гражданский долг. Судя по всему, последний раз порог военкомата Володя перешагнул 25 лет назад. Дело было в военкомате Харьковского района Киева.

В помещении было скопление людей и много шума, — вспоминал Владимир Золотарев, который в то время тренировал Виталия и Владимира. – Когда мы появились на пороге, по коридору прокатился гул. Потом все замолчали и смотрели на нас изумленными глазами. Призывников поразила крепкая стать Виталия и Владимира. Военком тоже интересно отреагировал. Увидев на пороге моих подопечных, он почтительно встал из-за стола и вышел нам навстречу с непроизвольной улыбкой на лице. Было видно, что в общении с призывником Владимиром Кличко он испытывает неудобство – хозяину кабинета приходилось постоянно задирать голову вверх и периодически сбиваться с «ты» на «вы».

В тексте использованы материалы из книги Сергей Смирнова «Испытание рингом».

Максим Розенко, Чемпион