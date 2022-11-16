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Бокс

Кличко – в ТОП-3 старейших чемпионов в 100-летней истории хевивейта

#Владимир Кличко

Источник — Чемпион .

16 ноября 1996 года Владимир Кличко дебютировал на профессиональном ринге.

Сейчас Владимиру Кличко 46 лет и 7 месяцев. Вопрос о его возвращении в ринг до сих пор живо обсуждается фанами бокса. Владимир в ответах не отрицал, что мотивацией для него может быть только одна вещь – побить рекорд американца Джорджа Формена (избавился от титула чемпиона IBF в 46 лет и 170 дней). Кстати, в рейтинге старейших чемпионов хевивейта в 135-летней истории профессионального бокса другу. строчку занимает Виталий Кличко, завершивший свою боксерскую карьеру в ранге действующего чемпиона мира WBC. На момент объявления о завершении карьеры (16 декабря 2013 года) украинцу было 42 года 150 дней. На третьей строчке – Владимир Кличко, который владел чемпионскими титулами WBA, IBF и WBO до 39 лет 248 дней. британца на 4 года). В активе Леннокса шестое место и преимущество на 22 дня еще над одной легендой бокса Эвандером Холифилдом (остался чемпионский титул WBA в 38 лет 135 дней). Эвандер в рейтинге седьмой. Восьмой – южноамериканец Корри Сандерс (38 лет 25 дней), которому Виталий Кличко не разрешил подняться выше, нокаутировал Корри 24 апреля 2004 в бою, на кону которого стоял чемпионский титул WBC. Девятое место у Ларри Холмса (37 лет 122 дня), десятое – у Мухаммеда Али  (37 лет 274 дня). Кто знает, возможно точку в этом рейтинге один из наших соотечественников еще не поставил

Максим Розенко, Чемпион

Источник: champion.com.ua

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