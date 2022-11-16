Красюк: Мы ожидаем, что следующее сражение Усика будет за абсолюта

Промоутер Усика рассказал о планах своего подопечного #Александр Усик, #То Александр Усик Источник

Источник — Sky Sports.

Назначение Филиппа Хрговича (14-0, 12 КО) претендентом на титул IBF не повлияет на бой между чемпионом WBO, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20- 0, 13 КО) против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО).

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

«На данном этапе я могу предположить, что это никак не повлияет на бой за звание абсолютного чемпиона мира. Мы ожидаем, что его следующий бой будет за звание абсолюта, поэтому скорее всего он состоится на Ближнем Востоке», — сказал Красюк.

Раньше Фьюри назвал место боя с Усиком.