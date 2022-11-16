Руис: Уайлдер упадет от моего попадания в висок с правой руки

#Диллиан Уайт, #Деонтей Уайлдер Источник – Boxing Scene.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Энди Руис-младший (35-2, 22 KO) уверен в своей победе в возможном бою с Деонтеем Уайлдером (43-2 -1, 42 KO).

Об этом заявил сам боксер.

«Я чувствую, что смогу выдержать удар Уайлдера, но это вовсе не означает, что он бьет слабо. В этом поединке я пытался бы чаще использовать комбинации, быть быстрее, взрывнее. Деонтей бы упал от моего удара с правой в висок», — сказал Руис.

Напомним Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что Уайлдер и Руис должны сойтись в финале отборочного мини-турнира. Победитель станет претендентом на мировой титул, который сейчас удерживает британец Тайсон Фьюри.

Ранее тренер Уайлдера призвал Усика отложить бой с Фьюри. >