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Бокс

У Фьюри уверены в будущем бое против Усика

Будет безумием не провести исторический бой в супертяжелом весе, отметил Арум.

Промоутер британского боксера Тайсона Фьюри Боб Арум считает, что не возникнет никаких проблем с организацией поединка против украинца Александра Усика за все титулы супертяжелого веса.

Он отметил, что прекрасно знает настрое Тайсона и его команды на этот бой.

«И я знаю, что Усик настроен на поединок. Так что будет безумием не провести исторический бой в супертяжелом весе. Есть понимание, что он должен состояться в феврале или марте в Саудовской Аравии или том регионе», – приводит слова Арума BoxingScene.

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