У Усика оценили требование Хрговича по обязательной защите

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк считает, что обязательный претендент по линии IBF Филип Хргович, который требует провести поединок, не будет помехой для боя за все титулы против британского боксера Тайсона Фьюри.

«На этом этапе я могу сказать, что статус обязательного претендента Хрговича не влияет на бой за все пояса против Фьюри», — приводит слова Красюка Sky Sports.

Отмечается, что бой Усика против Фьюри может пройти в феврале или марте, но британскому боксеру 3 декабря еще предстоит одолеть Дерека Чисору.