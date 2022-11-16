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Бокс

Владимир Кличко: Пора всему миру остановить россию

#Владимир Кличко

Источник — Чемпион .

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко поддержал украинский народ после массированного ракетного обстрела страны российскими террористами.

Бан России в бизнесе. Бан российским атлетам на Олимпийских играх. Если вы ведете бизнес с россией, вы поддерживаете это. Все эти разрушения и убийства были совершены россией за последние 9 месяцев. Пора остановить это [агрессию россии] всем со всем миром против россии», — отметил Кличко.

Украина противостоит российскому полномасштабному вторжению уже 265-й день.

Источник: champion.com.ua

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