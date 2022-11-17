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Бокс

Богачук: Думаю, что Ломаченко неоднократно предлагали сменить гражданство

Сергей Богачук прокомментировал позицию Василия Ломаченко Фото — gettyimage Ломаченко

Источник — Чемпион.

Эксчемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) неоднократно получал предложения об изменении гражданства.

Об этом рассказал украинский боксер Сергей Богачук (21-1, 21 КО) в интервью на Ютуб-канале Одной левой.

«Ломаченко остается в Украине. Он мог бы поехать и ничего не говорить. Если бы он был конкретно за ту страну, то Я думаю, что ему предлагали неоднократно изменить гражданство, боксировать за ту страну и представлять ее.

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Но он остался здесь и что бы то ни было, он выиграл две Олимпиады.Вася постоянно прославлял Украину в течение длительного времени, поднимался флаг и пел гимн.То, что сделал Вася для Украины, мало кто сделал.

Единственное, что он говорит: «Мы брать, мы брать. 24 числа, когда началась война, все стало видно. Брат на брата не нападает и не убивает», — сказал он. Б огачук.

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Источник: champion.com.ua

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