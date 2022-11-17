Фьюри назвал возраст, в котором завершит карьеру

Тайсон Фьюр хочет повторить рекорд Роберто Дюрана. Фото — gettyimages Тайсон Фьюри

Источник — isport.ua.

Чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри хочет выступать до 59 лет, несмотря на то, что будет проигрывать.

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Я не могу остановиться. Я буду драться до 59 лет, как Роберто Дюран. Я больше ничего не знаю. Я испортю свой безупречный послужной список, что бы это ни означало. Для меня это больше ничего не значит» . «Если буду непобежденным чемпионом мира в супертяжелом весе, как Рокки Марчиано, то это меня взбудоражит, это будет фантастикой. Но теперь я понимаю, почему всех больших боксеров шокировали. Дело в том, что они никогда не могли завязать с боксом», — рассказал Фюри.

3 декабря Тайсон Фьюри встретится с Дереком Чисорой.

Раньше Фюри назвал условия боя с Уайлдером.