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Бокс

Фьюри назвал возраст, в котором завершит карьеру

Тайсон Фьюр хочет повторить рекорд Роберто Дюрана. Фото — gettyimages Тайсон Фьюри

Источник — isport.ua.

Чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри хочет выступать до 59 лет, несмотря на то, что будет проигрывать.

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Я не могу остановиться. Я буду драться до 59 лет, как Роберто Дюран. Я больше ничего не знаю. Я испортю свой безупречный послужной список, что бы это ни означало. Для меня это больше ничего не значит» .

«Если буду непобежденным чемпионом мира в супертяжелом весе, как Рокки Марчиано, то это меня взбудоражит, это будет фантастикой. Но теперь я понимаю, почему всех больших боксеров шокировали. Дело в том, что они никогда не могли завязать с боксом», — рассказал Фюри.

3 декабря Тайсон Фьюри встретится с Дереком Чисорой.

Раньше Фюри назвал условия боя с Уайлдером.

Источник: champion.com.ua

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