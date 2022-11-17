Канело может встретиться с победителем поединка Райдер – Паркер

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (5 2-2, 39 КО) может встретиться с победителем боя между Заком Паркером (22-0, 16 КО) и Джоном Райдером (31-5, 17 КО).

Об этом сообщает Boxing News 24.< /p>

Райдер, как и Канело, сотрудничает с промоутерской компанией Matchroom Boxing, что делает организацию их потенциального поединка не очень сложной.

Ориентировочная дата – май 2023-го.

Канело рассматривает этот бой как подготовительный перед реваншем с Дмитрием Биволом.