Бокс
Определился приоритетный соперник Ломаченко
В следующем бою украинец желает сражаться за чемпионское звание. #Василь Лома #Боб Арум, #Девин Хейни Источник — boxingscene.com.
Эксчемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) следующий бой хочет провести с абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (29-0, 15 КО).
О Это рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.
«Лома хочет этот бой следующим. Эгис Климас хочет этот поединок следующим. Билл Хейни желает устроить этот бой», — сказал Арум.
Ранее стало известно, какой гонорар Ломаченко заработал за бой с Ортисом.