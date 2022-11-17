Определился приоритетный соперник Ломаченко

В следующем бою украинец желает сражаться за чемпионское звание. #Василь Лома #Боб Арум, #Девин Хейни Источник — boxingscene.com.

Эксчемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) следующий бой хочет провести с абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни (29-0, 15 КО).

О Это рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

«Лома хочет этот бой следующим. Эгис Климас хочет этот поединок следующим. Билл Хейни желает устроить этот бой», — сказал Арум.

Ранее стало известно, какой гонорар Ломаченко заработал за бой с Ортисом.