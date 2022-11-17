Промоутер назвал сроки проведения боя между Усиком и Фьюри

Боб Арум прокомментировал бой Усик — Фьюри Фото — getty Усик, #Тайсон Фьюри, #Боб Арум

Источник — isport.ua.

Бой между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком(20-0, 13 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри(32-0-1 , 23 КО) за звание абсолютного чемпиона дивизиона должно состояться в конце февраля или начале марта 2023 года.

Об этом рассказал промоутер Боб Арум.

«Я думаю, что все на стороне Фьюри так и считают, что поединок тогда и состоится, и поскольку Эгис Климас мой хороший друг – и, кстати, Усик тоже – я знаю, что они тоже согласны с этим.

Поэтому я не вижу никаких препятствий для того, чтобы провести этот бой где-то до Рамадана.Это хочет сделать Тайсон, и это хочет сделать Усик.Поэтому было бы безумием не организовать бой либо в последнюю неделю февраля, либо в первую неделю марта.

>

Эти бои опасны, потому что это супертяжелый вес, и эти большие ребята обладают потрясающей силой. И если вы не осторожны, вас могут ударить по подбородку и нокаутировать», — рассказал Арум.