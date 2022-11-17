Рой Джонс: Бой Ломаченко с Хейни – это противостояние опыта и габаритов

Рой Джонс прокомментировал бой Хейни — Ломаченко Фото — gettyimages Василий Ломаченко, #Девин Хейни

Источник — tribuna.com.

Бывший чемпион мира Рой Джонс оценил возможный поединок между абсолютным чемпионом мира в легком весе Дэвином Хейни (29-0, 15 КО) и Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).

Об этом рассказал сам американский боксер.

«Ломаченко — технический боксер, один из моих любимых. Но что с Хейни? Я смотрю на этот бой как на противостоянии опыта и габаритов.

Ведь Дэвин — великий боец, а Теофимо Лопес уже показал, что может создать Ломи проблемы. У Хейни нет шансов против Ломаченко? Бред! — сказал Джонс.