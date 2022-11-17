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Рой Джонс: Бой Ломаченко с Хейни – это противостояние опыта и габаритов
Рой Джонс прокомментировал бой Хейни — Ломаченко Фото — gettyimages Василий Ломаченко, #Девин Хейни
Источник — tribuna.com.
Бывший чемпион мира Рой Джонс оценил возможный поединок между абсолютным чемпионом мира в легком весе Дэвином Хейни (29-0, 15 КО) и Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).
Об этом рассказал сам американский боксер.
«Ломаченко — технический боксер, один из моих любимых. Но что с Хейни? Я смотрю на этот бой как на противостоянии опыта и габаритов.
Ведь Дэвин — великий боец, а Теофимо Лопес уже показал, что может создать Ломи проблемы. У Хейни нет шансов против Ломаченко? Бред! — сказал Джонс.
Раньше определился приоритетный соперник Ломаченко.