Сапун: Цель – выиграть Олимпийские игры

Одна из надежд украинского любительского бокса Иван Сапун – о карьере, достижениях и войне Источник — Чемпион.

История Ивана Сапуна, который в этом году стал бронзовым призером чемпионата Европы, похожа на сказку или настоящий мотивирующий спортивный фильм. Украинец, весь международный опыт которого уместился в несколько месяцев, успел стать призером двух чемпионатов Европы. среди спортсменов до 22 лет и взрослых, «завируситься» в интернете и получить звание лучшего боксера Киева.

В отличие от многих своих коллег Иван еще в 14 лет размышлял, почему посвящения жизни — спорта или музыке, а переехав в Киев работал разнорабочим на стройках и охранником, чтобы претворить в жизнь свою цель. Пока это ему неплохо удается.

— Иван, за последние полгода несколько украинских боксерских видео стали вирусными. Первое – с вашим возгласом «Слава Украине» и мощным ответом из зала «Героям Слава» на чемпионате Европы. Это экспромт или запланированная акция? — Я не впервые это делал. Это древняя история. Это не заготовка, просто хотел продемонстрировать, что я из Украины наша страна борется за свою независимость и будущее. Я не рассчитывал, ответит ли кто-нибудь или нет. Это просто состояние души и зов сердца.

У нас просто очень дружественная команда, все друг друга очень поддерживают. На моем бою было очень много наших ребят, они – andnd; ответили.

— второе вирусное видео – тренировка молодежной сборной на базе в Конча-Заспе при свете фонариков мобильных телефонов.

– Да, видел его. Уважение к ребятам. Сейчас всем с отключениями света приходится корректировать свои тренировки. Поскольку место где я тренируюсь – спортивный клуб «Витязь» — учебное заведение, то свет у нас отключают во второй половине дня. Поэтому утром проводим работу по парам, спаррингам, а вечером – ; снарядная работа, общефизическая подготовка. Две тренировки занимают 4-5 часов.

Но с выключением света есть и свои плюсы – люди больше стали общаться. У нас к тому же очень дружелюбный коллектив. После тренировок часто идем ко мне домой – играем в настольные игры, иногда в карты, общаемся.

— Сам снимаешь квартиру?

– Нет, Федерация бокса Киева. Очень благодарен Александру Владимировичу Негоде, который ныне возглавляет Федерацию бокса Киева, где у меня поверили, когда у меня еще не было хороших результатов. Но уже тогда, пожалуй, во мне что-то разглядели: снимали квартиру, решали различные организационные вопросы. content/uploads/box/224efc87b489c236a94e614d2557d4c568.jpg» />

— Ваши родные сейчас в Запорожье?

– Да, родители, дядя. Наша квартира в Запорожье частично разбита. Постоянные обстрелы. Да, для людей, которые там живут, сужу по своим родным, это уже привычное явление. Приспособились. Трудно, но, как они говорят, это наша земля, и мы никуда не поедем.

Я сам из Запорожской области, и нашу общину очень часто обстреливают. Даже общаясь с родными телефоном, слышишь взрывы.

— Как давно переехали в Киев?

— В 2015 -м году. Окончил девять классов в Запорожье, и переехал в Киев, поступать в спортивный интернат.

Вообще это интересная история. Если говорить по сегодняшнему опыту, то могу пошутить: до переезда по-настоящему, точнее по профессиональному, боксом и не занимался. Но мой запорожский тренер верил в меня и предложил такой вариант обучения и развития. Подумал: почему бы и нет? Если не получится поступить, то хотя бы Киев увижу, погуляю.

Помню, что приехал в семь утра, а спарринги у меня были запланированы на 12 часов дня. В семь утра, кстати, приехал и мой нынешний тренер – Александр Станиславович Позняк. И все время, все эти пять часов он был со мной: все показывал, рассказывал. Еще и шутил: «Мол, если ты не умеешь боксировать, плохо ли отбоксирует, я тебя прибью. Сколько времени на тебя потратил. Ты должен нормально отработать». Но уже после первого раунда первого боя тогдашний руководитель боксерского направления в интернате Виктор Павлович Хлыстов сказал: «Мы тебя берем». Его слова передал мне тренер, сказал: «Берем, просто добоксуй». И скажу так: именно после переезда я начал уже серьезно заниматься боксом. .jpg» />

— Но подождите, ваш первый тренер, пожалуй, видел что-то, что посоветовало такое развитие твоей жизни?

– В Запорожье меня тренировали Игорь Николаевич Байрак и мой родной дядя, еще и крестный отец Роман Николаевич Сапун. Он сам занимался боксом, мастером спорта. Я три раза в неделю занимался боксом, а также ходил в музыкальную школу. Играл на виолончеле.

— Необычное сочетание.

Да, соглашаюсь. Но это не только не мешало и доставляло удовольствие, но и помогало. Дело в том, что смычок ты держишь правой рукой. Поскольку я –ndash; левша и боксирую не в отордоксальной стойке, так еще таким образом разрабатывал и правую, переднюю для себя в боксе руку.

Так что передо мной был выбор – мог еще и доучиться в музыкальной школе и принять направление образования контрабас. Но я выбрал бокс, потому случилось как случилось. Но любовь к классической музыке сохранилась. Тренируюсь под рок, под классическую – отдыхаю.

— В школе учились хорошо?

— Нормально. После переезда в Киев оценки ухудшились. Но уже тогда наверняка понял, что ставку делать на спорт. — Родители просто отпустили в Киев?

Думаю, им было тяжело, но они понимали, что этот мой шанс на жизнь, которой я тьфу-тьфу, пока пользуюсь. Дядя что-то говорил моему отцу, но папа, как настоящий глава нашей большой семьи, решение принимал самостоятельно. Думаю, он сам понимал, что есть шанс, которым нужно максимально воспользоваться. И тогда начались эти, так сказать экстремальные тренировки.

— Что имеете в виду?

– Во-первых, режим. Ты просыпаешься в 8, идешь на занятия. В 11:00; у тебя тренировка, потом снова обучение, а в 17-й –; вторая тренировка. А мы с моим тренером приходили в 10 часов. за час до основной тренировки, потом занимались со всеми, а затем снова оставались на самостоятельную работу. Вечером – так же.

— Это похоже на некий мотивирующий боксерский фильм…

– Если честно, сам об этом думал. Раньше, когда денег не хватало, подрабатывал и на стройках разнорабочим, и в охране. Но даже при таком графике тренировку не пропускал. Старался так подобрать режим, чтобы успеть везде. Например, в субботу у меня одна тренировка, в воскресенье нет, то пытался работать в эти дни. Было тяжело, но имел цель. А если у тебя есть цель и цель, то найдешь способы ее достичь.

Мой тренер всегда мне говорил: «Надо работать, надо терпеть». Он все понимал, но просто верил в меня. За эти годы неудач хватало и было достаточно много, потому ценил и ценю каждую победу. Но всегда шел с его девизом: «Надо становиться лучше и ты к цели».

Александр Станиславович Позняк – человек с таким отношением к ребятам и спортсменам. Такая же история со вступлением в киевский спортинтернат и опекой от тренера была и у моего друга. он старше и поступал раньше. Сейчас тренер для меня как второй отец. Он верил и помогал нам всегда, даже когда не было результата. .jpg» />

– В этом году вы успешно выступили на континентальных первенствах. А помните свои первые международные соревнования? — Да, это был турнир Странджа в Болгарии. И первое международное сражение было как раз против этого англичанина. – Джорджа Кротти, за видео после боя с которым вы упоминали. Тогда ему проиграл — дала о себе знать недостаток опыта.

После этого турнир тренер предложил поехать на чемпионат Европы до 22 лет, проходивший в Хорватии. Но не в своей весовой категории, а выше, до 86 килограммов. Подумал: как ни как это шанс, надо ехать. Уехал, стал вторым. Финальное сражение, как говорили все, было равным. Но случилось, как случилось. Причем перед финалом решился – вес был 81 килограмм. И это при том, что я пошел на взвешивание после завтрака. переживал, что могут вообще не допустить. Хорошо, что все прошло так, как нужно.

На этот турнир поддержать нас приехал Кирилл Шевченко – он уже стал президентом Федерации бокса Украины. Через неделю – у меня новый международный турнир, в Румынии, отборочный к чемпионату Европы среди взрослых. Выиграл бой у соперника из Грузии, причем он в последнем раунде дважды так неплохо меня ударил головой, так что глаза закрылись. Но отбор я прошел. Уехал на чемпионат Европы в Армению, где в полуфинале проиграл итальянцу.

— По делу?

— Вообще к судейству было много претензий на этом турнире, и несколько наших боксеров просто убили. Но что касается меня, то здесь все по делу.

— Но и реванш с Кротти тоже удался? — Да. Мне тренер даже перед боем говорил: «Ты сейчас не тот Иван, что был два месяца назад». Но я сам это чувствую, несмотря на то, что международный опыт, который получил и имею, уместился в два месяца. мира Александр Хижняк. Понимаете, что завоевать лицензию на Игры в Париже будет трудно?

— Сейчас будет чемпионат Украины, потом –; Европейские игры, где будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду. Поэтому задача номер один –; выиграть чемпионат Украины, чтобы попасть на Евроигры. Далее – бороться за лицензию Будут и другие турниры. И призеры Украины также, думаю, получат шанс сразиться за олимпийские лицензии. Вопрос в том, кто этот шанс получит быстрее.

Да, Александр – очень хороший боксер. Но кроме него в нашей весовой категории хватает хороших бойцов, которых нужно побеждать, если, конечно, мечтаешь об Олимпиаде. Тот же Богдан Толмачев, которому я проиграл в финале прошлого чемпионата.

С Хижняком мы пересекались раньше только на тренировках – работа в парах. С Толмачевым же боксировал: побеждал его в юниорах, он меня – ; на молодежном уровне, теперь – на взрослом. Так что задача-минимум – сравнять с ним счет.

— это ближайшая задача. А глобальная цель?

– В спорте, когда достигаешь одной цели, она уже теряет актуальность и нужно двигаться к другой. Теперь у меня цель – попасть на Олимпиаду. Если выполню ее, я буду стремиться выиграть Игры. Если удастся – буду ставить другую цель. Поэтому, если честно, даже не знаю, что сказать о глобальных целях. Пока у меня есть условия тренироваться, желание тренироваться и боксировать, почему бы не ставить максимальные цели? Хотя, конечно, загадывать, а тем более в нашей сегодняшней ситуации, дело неблагодарное.

Плюс, все у меня меняется так быстро, что спрогнозировать сложно. Вчера я еще ничего не мог выиграть сегодня – призер Европы.

— Уже готовитесь под конкретных соперников на чемпионат страны?

— Да, конечно. Сейчас моему тренеру стал помогать известный в прошлом украинский боксер Евгений Барабанов. Он тоже левша, плюс человек с колоссальным опытом.

— Свои бои просматриваешь?

— Очень редко. Не люблю это. Пожалуй, очень самокритичен, удовольствия от этого не получаю.

— Поражения переживаешь долго?

— Четыре- пять дней постоянно думаю о них. Кстати, мой тренер это тоже в себе держит. Потом прихожу в зал, встречаюсь с ним, и он рассказывает, что надо исправить и усовершенствовать. — В своей категории ты — самый высокий боксер? >

— один из. Помогает ли это? Трудно сказать. Я не всегда боксирую на дистанции, могу и «зарубаться». В той же Хорватии, где выступал в высшей категории – боксировал на дальней дистанции. На взрослом чемпионате Европы – шел вперед и прессинговал. Если посмотреть мои бои, то, наверное, у всех – первый раунд проиграл, дальше шел вперед и, как говорится, «выгрызал». Понимал и жизнь научила, что получивший шанс нужно использовать на максимум. «ltr» style=»text-align: left;»>Артем Ганноченко