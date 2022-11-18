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Фьюри об Усике: У него нет харизмы, он не личность
Британец в очередной раз высказался об Александре Усике #Александр Усик Юри Источник — Чемпион.
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) не интересуется чемпионом WBO, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком.
Об этом британец рассказал порталу BT Sport Boxing.
«У меня ноль интереса к этому сируну. У него нет харизмы, он не личность. Усик избил бодибилдера и благодаря этому заработал себе статус. Говорят, что я постоянно называю его средневесом. . Но эти слова подкреплены реальными фактами. Я выступаю в сверхтяжелом весе с 12 лет. Усик был в среднем весе, в то время как я — в тяжелом».
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«Его побеждали бойцы типа Шона Портера в весовой категории до 75 кг, в то время как я весил 115-116 килограмм. Поэтому я называю Усика средневесом. Не обращайте внимания на эту сосиску. Я не могу дождаться боя, но после того, как побью Усика, не хочу слышать оправданий», — сказал Фьюри.