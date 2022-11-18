Промоутер: Команды Усика и Фьюри сделают все возможное, чтобы избежать Хрговича

Эдди Гирн прокомментировал бой Усик — Фьюри #Александр Усик Тайсон Фьюри, #Филипп Хргович Источник — sport24.ua.

Обязательный претендент IBF&Fb Филипп Хргович (14-0, 12 КО) не помешает боям между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком(20-0 13 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри(32-0-1, 23 КО) за звание абсолютного чемпиона дивизиона.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

>

«Конечно, команды Усика и Фьюри сделают все возможное, чтобы избежать Филиппа Хрговича, ведь они хотят устроить большое сражение. Для нас это сложно, потому что, конечно же, нам нужно выполнить работу для Хрговича.

/p>

Этот бой очень важен для бокса, но в то же время хорват – обязательный претендент.Я уверен, что будет решение.Наверное, есть еще обязательная защита WBA с участием Даниэля Дюбуа. и бои за звание абсолютного чемпиона. Но я уверен, что мы сработаемся», – отметил Гирн.