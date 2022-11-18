Стала известна дата следующего боя Далакяна

Бой состоится 28 января в Англии. #Артем Далакян

Источник — tribuna.com.

Украинский чемпион WBA в самом легком весе Артем Далакян (21-0, 15 КО) проведет бой с претендентом Давидом Хименесом (12-0, 9 КО).

Об этом сообщает The Ring .

Бой состоится 28 января в Англии.

Отмечается, что данный поединок, возможно, пройдет в карде Бетербиев — Ярд, который назначен на ту же дату. Бой состоится в Лондоне.

Хименес в июле победил американца Рикардо Сандовала (20-2, 15 KO) в поединке за статус обязательного претендента на пояс WBA.

Украинский чемпион WBA по самому легкому весу Артем Далакян прокомментировал вторжение россии в Украину.