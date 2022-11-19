Гирн: Главная цель – организовать бой Джошуа против Вайта

Промоутер рассказал о возможном бое Джошуа — Уайт #Едни Джошуа, #Диллиан Уайт

Источник — Express.

Бывший временный чемпион WBC Диллиан Уайт (27-3, 19 КО) может получить бой против эксчемпиона Энтони Джошуа (24-3, 22 КО).

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн .

«Когда пересекся вчера с Франклином, сказал ему: «Победишь Вайта — получишь бой с Джошуа. Получишь 7-значный гонорар. Это изменит твою жизнь». Этот поединок очень и очень опасен для Диллиана. Думаю, есть очень хорошие шансы, что следующий бой Джошуа будет с Уайтом. Энтони собирается вернуться к тренировкам где-то у Нового года. Планирует провести поединок в марте»

Уайт: Я готов сразиться с Джошуа хоть завтра

«Если Уайт победит Франклина — сразу же начнем работать над боем с Джошуа. Или проведем его уже летом на стадионе. Рад возможности говорить об этом прямо, но все равно предстоит еще поговорить с командой Энтони после поединка Уайта. Безусловно, главная цель — организовать бой Джошуа против Уайта, если он победит», — сказал Гирн.

Раньше Вайт включил Усика в список желаемых соперников.