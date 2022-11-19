Бокс
Определился следующий соперник Джервонт Дэвиса
Бой состоится 07 января #Джервонта Дэвис
Источник – boxingscene.com.
Чемпион WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис (27-0, 25 КО) узнал своего следующего соперника.
Об этом сообщает Boxing Scene.
< В следующем поединке американец выйдет в ринг с чемпионом WBA во втором полулегком дивизионе доминиканцем Эктором Луисом Гарсией (16-0, 10 KOs).
Поединок боксеров состоится в Вашингтоне, округ Колумбия и поединок пройдет в рамках легко дивизиона. Дата боя — 7 января.
Ранее Дэвис и Гарсия договорились о бое в 2023 году.