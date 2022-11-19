Определился следующий соперник Джервонт Дэвиса

Бой состоится 07 января #Джервонта Дэвис

Источник – boxingscene.com.

Чемпион WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис (27-0, 25 КО) узнал своего следующего соперника.

Об этом сообщает Boxing Scene.

< В следующем поединке американец выйдет в ринг с чемпионом WBA во втором полулегком дивизионе доминиканцем Эктором Луисом Гарсией (16-0, 10 KOs).

Поединок боксеров состоится в Вашингтоне, округ Колумбия и поединок пройдет в рамках легко дивизиона. Дата боя — 7 января.

Ранее Дэвис и Гарсия договорились о бое в 2023 году.